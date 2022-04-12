بوتين: سننفذ كل خطط قطاع الفضاء بالرغم من الصعوبات

وقال بوتين بمناسبة عيد رواد الفضاء اليوم الثلاثاء، "تأمرنا رغبة أجدادنا في المضي قدمًا بالرغم من أي صعوبات وأي محاولات تمنعنا في هذه الحركة من الخارج"، مشيرا إلى أن موسكو ستنفذ جميع الخطط باستمرار وإصرار.

وأضَاف "سنستمر في إنشاء جيل جديد من سفن النقل وتقنيات الطاقة الفضائية النووية، حيث لدينا بالتأكيد ميزة جيدة جدًا وواضحة تمامًا".

وأكد "أننا بحاجة إلى مواجهة تحديات استكشاف الفضاء بنجاح، من أجل حل مهام التنمية الوطنية بشكل أكثر فعالية على الأرض وتعزيز أمننا وسيادتنا التكنولوجية وإنشاء تكنولوجيات متقدمة في مجال الروبوتات والإلكترونيات الدقيقة والبيئة والطب والطاقة الجديدة والملاحة والاتصالات".

وشدد الرئيس الروسي ،على أنه من أجل إدخال الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد والإدارة العامة والتعليم والرعاية الصحية في الحياة اليومية للناس، من الضروري استخدام قدرات تقنيات المعلومات الفضائية على مستوى جديد.

وتابع بوتين " تحقيقا لهذه الغاية، وفي إطار برنامج "أسفير" ، نعتزم توسيع الإمكانات الكمية والنوعية للأقمار الصناعية بشكل كبير".