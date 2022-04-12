بوتين: العمليات العسكرية فى أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدينا خيار آخر

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدينا خيار آخر، متابعا: "العمليات العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وأضاف الرئيس الروسى: "كييف انتهكت كل اتفاقيات مينسك ولم نستطع الصمت على "الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن المواجهات مع القوى المناهضة لروسيا في أوكرانيا كانت أمرا حتميا ومسألة وقت فقط.

وتابع بوتين: "روسيا لا تخطط للانعزال عن العالم ولا يمكن لأحد أن يعزلنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصل إلى مدينة "بلاجوفيشينسك" الروسية، اليوم الثلاثاء؛ لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.