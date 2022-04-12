بلينكن: خفض التصعيد فى أوكرانيا سينعكس إيجابيا على أسواق الغذاء والطاقة

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الأمريكية-الهندية بصيغة 2+2، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء -: "في حال توقف النزاع، سيكون لذلك تأثير إيجابي على توافر وأسعار الطاقة، وأيضاً على توافر وأسعار الأغذية" مشيرا إلى أن تأثير الوضع القائم في أوكرانيا على أسواق الطاقة والأغذية له نطاق عالمي.

وفي سياق متصل، أفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن العلاقات الثنائية بين روسيا والهند كانت تتطور في حين لم تتمكن واشنطن من التعاون بشكل تام مع نيودلهي.

واستدرك قائلا: "ولكن الأوضاع قد تغيرت، وبات الآن بإمكاننا ذلك ونحن نريد أن نكون الشركاء المختارين للهند في النطاق الكامل للقضايا، مثل التجارة والتكنولوجيا والتعليم والأمن".