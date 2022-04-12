اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد 15 شهرًا.. وزارة المالية تبيع 20% من "موبكو" بـ266 مليون دولار

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:27 م
بعد 15 شهرًا.. وزارة المالية تبيع 20% من "موبكو" بـ266 مليون دولار البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بيع وزارة المالية 45.8 مليون سهم بالشركة بسعر 5.817 دولار بقيمة إجمالية 266.6 مليون دولار لتنخفض نسبة مساهمتها من 26% إلى 6%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بحسب بيان للبورصة المصرية.
 
وكانت وزارة المالية، قد اشترت في ديسمبر عام 2020، حصة شركة أجريوم الكندية (نيوترين حاليًا)  بشركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليار جنيه، وذلك في إطار تسوية نزاع تحكيم دولي، بلغ متوسط سعر السهم في هذه الصفقة 49.19 جنيه.
 
 

موبكو

وزارة المالية

اخبار البورصة

حصة موبكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة