بعد تسجيل اليابان أول حالة .. 4 أسئلة للتعرف على متحور أوميكرون "XE"

فاطمة ياسر

سجلت اليوم اليابان إصابة أول حالة بمتحور أوميكرون "XE" الجديد، الذي يعد نوع من أنواع فيروس كورونا، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " إكسبرس" سنتعرف علي كل ما يخض هذا المتغير.

هل هناك علاقة بين أعراض أوميكرون "XE" ونزلات البرد؟



قد تتشابه الأعراض المرتبطة بالإصابة بمتحور أوميكرون "XE" بنزلات البرد، وخلال التقرير سنتعرف علي كيفية التمييز بينهما.

ما هي أعراض متحور أوميكرون "XE"؟



أعراض متحور أوميكرون "XE" قدمتها منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها "CDC"، وهي:

-ارتفاع في درجة الحرارة.

-سعال .

-فقدان أو تغير في حاسة الشم والتذوق.

-ضيق في التنفس

-الشعور بالتعب أو الإرهاق.

-ألم جسد.

-الصداع.

-التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

-فقدان الشهية.

-الإصابة بإسهال.

هل تشبه أعراض أوميكرون "XE" نزلات البرد؟



نعم تشبه الأعراض المرتبطة بأوميكرون "XE" بنزلات البرد، فالإصابة بمتغير أوميكرون تكون أعراضها سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والعطس الشديد، أما أعراض البرد فهي ، انسداد أو سيلان الأنف، التهاب الحلق، الصداع، آلام العضلات، السعال ، العطس، ارتفاع في درجة الحرارة، فقدان حاسة التذوق والشم في بعض الأحيان ، وهذا العرض يحدث عند الإصابة بأوميكرون "XE".

كيف يمكنك التفرقة بين بين أوميكرون "XE" ونزلات البرد؟



أمامك خياران وهما:

الأول، القيام بالخضوع للفحوصات الطبية، كالمسحة والتحاليل، وذلك لمعرفة إذا كنت بالفعل مصاب بكورونا أو أحد متحورتها ومتغيراتها أم لا.

الثاني، مراقبة الأعراض تعد أهم الحيل التي تساعدك في تقيم الإصابة بنزلات البرد أو أوميكرون، فالتعرض للالتهابات الجهاز النفسي تعد من أبرز العلامات التي تشير إلي إصابتك بالفعل بكورونا.