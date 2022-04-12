اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

بعد تسجيل اليابان أول حالة .. 4 أسئلة للتعرف على متحور أوميكرون "XE"

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:00 ص
بعد تسجيل اليابان أول حالة .. 4 أسئلة للتعرف على متحور أوميكرون "XE" أوميكرون
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت اليوم اليابان إصابة أول حالة بمتحور أوميكرون "XE" الجديد، الذي يعد نوع من أنواع فيروس كورونا، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " إكسبرس" سنتعرف علي كل ما يخض هذا المتغير.

هل هناك علاقة بين أعراض أوميكرون "XE" ونزلات البرد؟
 

قد تتشابه الأعراض المرتبطة بالإصابة بمتحور أوميكرون "XE" بنزلات البرد، وخلال التقرير سنتعرف علي كيفية التمييز بينهما.

ما هي أعراض متحور أوميكرون "XE"؟
 

أعراض متحور أوميكرون "XE"  قدمتها منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها "CDC"، وهي:

-ارتفاع في درجة الحرارة.

-سعال .

-فقدان أو تغير في حاسة الشم والتذوق.

-ضيق في التنفس

-الشعور بالتعب أو الإرهاق.

-ألم جسد.

-الصداع.

-التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

-فقدان الشهية.

-الإصابة بإسهال.

هل تشبه أعراض أوميكرون "XE"  نزلات البرد؟
 

نعم تشبه الأعراض المرتبطة بأوميكرون "XE" بنزلات البرد، فالإصابة بمتغير أوميكرون  تكون أعراضها سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والعطس الشديد، أما أعراض البرد فهي ، انسداد أو سيلان الأنف، التهاب الحلق، الصداع،  آلام العضلات، السعال ، العطس، ارتفاع في درجة الحرارة، فقدان حاسة التذوق والشم في بعض الأحيان ، وهذا العرض يحدث عند الإصابة بأوميكرون "XE".

كيف يمكنك التفرقة بين بين أوميكرون "XE"  ونزلات البرد؟
 

أمامك خياران وهما:

الأول،  القيام بالخضوع للفحوصات الطبية، كالمسحة والتحاليل، وذلك لمعرفة إذا كنت بالفعل مصاب  بكورونا أو أحد متحورتها ومتغيراتها أم لا.

الثاني، مراقبة الأعراض تعد أهم الحيل التي تساعدك في تقيم الإصابة بنزلات البرد أو أوميكرون، فالتعرض للالتهابات الجهاز النفسي تعد من أبرز العلامات التي تشير إلي إصابتك بالفعل بكورونا.

 

 


اوميكرون

اعراض اوميكرون

اوميكرون الجديد

اوميكرون XE

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أعراض متغير أوميكرون الخفى قد تظهر على الفم والأسنان.. تعرف عليها

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:00 م

خبير روسى: سلالة XE من أوميكرون لن تشكل موجة جديدة من جائحة كورونا

الأحد، 10 أبريل 2022 12:10 م

مدة أعراض أوميكرون أقل يومين من متغير دلتا.. دراسة تكشف

السبت، 09 أبريل 2022 10:00 م

ما أعراض أوميكرون الجديد "XE"؟ وهل تتشابه مع السلالة القديمة؟

الخميس، 07 أبريل 2022 01:52 م

ما لا تعرفه عن سلالة أوميكرون الجديدة" XE" التى تمثل 1% من حالات كورونا

الخميس، 07 أبريل 2022 12:00 م

أعراض تشبه نزلات البرد قد تكون علامة على وجود متغير أوميكرون في الجسم

الخميس، 07 أبريل 2022 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة