بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب وجامعة القاهرة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

كتب محمد صبحى

وقعت جامعة القاهرة ، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يتضمن برامج لتدريب طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بعض المجالات، إلى جاهرانب الاستعانة بأساتذة الكلية في دراسات حول موضوعات بحثية متعلقة بالشباب تقوم بها وحدة دراسات الشباب بالكلية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من وزارة الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، ومن جامعة القاهرة الدكتور محمد العطار القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين جامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة في تطوير مهارات الطلاب وبناء قدراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المختلفة، ومشاركة الطلاب في الندوات والبرامج السياسية وبرلمان الشباب التى تنفذها وزارة الشباب ضمن تعاون الوزارة مع مختلف الجامعات.