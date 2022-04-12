بدء طرح بيع 108 أفدنة امتداد المرحلة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، لبحث طرح 108 أفدنة للمستثمرين، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والدكتور محمد ابوغنيمة السكرتير العام للمحافظة .

وأكد " مختار " علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الصناعة اهتماماً كبيراً ويقدم كافة أوجه الدعم للاستثمار والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال الإنتاج والتصدير.

ووجه "المحافظ" بالبدء فى إجراءات طرح بيع الـ108 أفدنة امتداد المرحلة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية للمستثمرين، وإعداد الشروط المطلوبه طبقا للقانون ، ومراجعتها والاعلان عنها في المواقع الرسمية.

وأشار " مختار " إلى أنه سيتم دفع 20 % مقدم من قيمة الأرض و 80 % علي 4 سنوات تشجيعاً وتيسيرا علي المستثمرين ، وسيتم الإعلان عن سعر المتر والذي سيشمل كافة ثمن توصيل المرافق والصيانات الدورية لها .

كما أشار " المحافظ " إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الإقتصادية للشباب والمستثمرين الجدد المتقدمين للحصول علي قطع اراضي بالمنطقة الصناعية لدعم الصناعة وتنمية الإستثمار ، لكي تواكب الصناعات المصرية الصناعات العالمية لأن الصناعة تسهم بشكل كبير في رفع اقتصاد الدول.

وأكد " مختار " علي ضرورة أن نعمل جميعاً لتكون الدقهلية نموذج يحتذي به في دعم الصناعة وجذب المستثمرين وانشاء مصانع تضم صناعات جديدة يحتاج إليها السوق المصري والأسواق العالمية.

حضر الاجتماع المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس محمود الغنيمي مدير الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة ، و السيد عوض مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة ، والدكتور عبدالحليم العواد عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية ممثلا عن المستثمرين ، والنائب فائق الذكي عضو مجلس النواب وعضو مجلس الإدارة ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة جمصه ، والمحاسب وليد الشال مدير عام الحسابات بالمحافظة .

جاء ذلك في اطار اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " ودعمه المستمر للصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لتدوير عجلة الانتاج وزيادة معدل الاقتصاد الوطني ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.