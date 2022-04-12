بالأسماء.. نتيجة مسابقة الأوقاف لكبار حفظة القرآن الكريم.. الأول 50 ألف جنيه

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء الفائزين في مسابقة كبار الحفظة، وذلك على النحو التالي:

أولًا : الفائزون بالمراكز الثمانية الأولى، وهم:

1. أيمن منصور عبد العزيز متولي الجيزة إمام وخطيب الأول 50.000 (خمسون ألف جنيه )

2. أحمد محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا الثاني 30.000 ( ثلاثون ألف جنيه )

3. محمد عيد محمد حسن بني سويف إمام وخطيب الثالث 20.000 ( عشرون ألف جنيه )

4. ماهر محمد عبد النبى فرماوى الجيزة مدرس مساعد بكلية أصول الدين – القاهرة الرابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

5. محمود أحمد محمود مخلص الغربية أستاذ مساعد بكلية أصول الدين - طنطا الخامس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

6. أحمد طارق صبحي طه القليوبية إمام وخطيب السادس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

7. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية إمام وخطيب السابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

8. محمد رفاعي كامل زلط الجيزة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا الثامن 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

ثانيًا: الفائزون بجوائز مالية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه، وهم:

1. حمادة محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

2. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة معلم قرآن بالأزهر الشريف 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

3. أحمد سلامة عبد الرازق النجار البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

4. محمد محمد محي الدين إبراهيم البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

5. أحمد محمد يونس عويس بني سويف مقيم شعائر 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

6. أحمد ربيع محمد عبد الغني بني سويف إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

7. محمد الورداني نجيب علي القاهرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

8. محمد فوزي زكي محمد بني سويف مفتش دعوة 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

9. محمد بيومى جودة بيومى شمال سيناء إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

10. عمر عبد الناصر يحيى البشلاوي الفيوم إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

11. رأفت عبدالستار سيد أحمد الخطيب الغربية مدرس مساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - طنطا 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

12. أحمد طه أحمد متولي البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

13. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال الإسكندرية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

14. عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد الشرقية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

15. أحمد فاروق حسينى إبراهيم الإسماعيلية مفتش عام بوزارة الأوقاف 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )