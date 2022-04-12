اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بالأسماء.. نتيجة مسابقة الأوقاف لكبار حفظة القرآن الكريم.. الأول 50 ألف جنيه

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:19 م
بالأسماء.. نتيجة مسابقة الأوقاف لكبار حفظة القرآن الكريم.. الأول 50 ألف جنيه وزارة الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء الفائزين في مسابقة كبار الحفظة، وذلك على النحو التالي: 
 
أولًا : الفائزون بالمراكز الثمانية الأولى، وهم:
1. أيمن منصور عبد العزيز متولي الجيزة إمام وخطيب الأول 50.000  (خمسون ألف جنيه )
2. أحمد محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا  الثاني 30.000  ( ثلاثون ألف جنيه )
3. محمد عيد محمد حسن بني سويف إمام وخطيب الثالث 20.000 ( عشرون ألف جنيه ) 
4. ماهر محمد عبد النبى فرماوى الجيزة مدرس مساعد بكلية أصول الدين – القاهرة  الرابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
5. محمود أحمد محمود مخلص الغربية أستاذ مساعد بكلية أصول الدين - طنطا الخامس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
6. أحمد طارق صبحي طه القليوبية إمام وخطيب السادس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
7. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية إمام وخطيب السابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
8. محمد رفاعي كامل زلط الجيزة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا  الثامن 10.000 ( عشرة آلاف جنيه ) 
 
 
ثانيًا: الفائزون بجوائز مالية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه، وهم: 
 
1. حمادة محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا  3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
2. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة معلم قرآن بالأزهر الشريف 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
3. أحمد سلامة عبد الرازق النجار البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
4. محمد محمد محي الدين إبراهيم  البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
5. أحمد محمد يونس عويس بني سويف مقيم شعائر 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
6. أحمد ربيع محمد عبد الغني بني سويف إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
7. محمد الورداني نجيب علي القاهرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
8. محمد فوزي زكي محمد بني سويف مفتش دعوة 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
9. محمد بيومى جودة بيومى شمال سيناء إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
10. عمر عبد الناصر يحيى البشلاوي الفيوم إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
11. رأفت عبدالستار سيد أحمد الخطيب الغربية مدرس مساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر  - طنطا 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
12. أحمد طه أحمد متولي البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
13. محمد عبد  المنعم عبد الدايم الجمال الإسكندرية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
14. عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد الشرقية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )
15. أحمد فاروق حسينى إبراهيم الإسماعيلية مفتش عام بوزارة الأوقاف 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه ) 
 
 

وزارة الأوقاف

اخبار الأوقاف

مسابقة حفظ القرآن الكريم

حفظة القرآن الكريم

مسابقة وزارة الاوقاف

مسابقة حفظ القران

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استلام 30 ألف شنطة مواد غذائية من وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى قنا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:07 م

أوقاف الإسكندرية تعقد لقاء لنشر الإسلام الوسطى بين طلاب المدارس

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:45 م

"المنفى" يطالب بتجنيب الهيئة العامة للأوقاف الليبية أى تجاذبات سياسية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:28 م

العالم هذا الصباح.. موسكو تتعهد بالرد بالشكل المناسب على ممارسات باريس ضد الدبلوماسيين الروس.. مبعوث رئيس إريتريا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان.. ‏"ميتا" تنفق 27 مليون دولار لتأمين "آل زوكربيرج"

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:00 ص

خصم شهر بدل صعود المنبر من مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة لتقصيره فى مهام عمله

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:05 م

واعظة بالأوقاف: شهر رمضان دورة تدريبية لمدة 30 يوما من أجل تغيير أفعالنا

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:15 م

أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدين جديدين فى إسنا.. الجمعة

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة