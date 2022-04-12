باحث بـ"القومى للبحوث" يكشف فوائد تناول البيض على السحور.. اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

قدم الدكتور عاصم أنور أبو عرب أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث عدد من النصائح حول فوائد البيض على مائدة السحور فى شهر رمضان، وذلك ضمن حملة التوعية الرمضانية التى أطلقها المركز القومى للبحوث تحت إشراف الدكتور منال رمضان رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة بالمركز تحت شعار "صوم رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير عيادة".

وأكد الدكتور عاصم أنور، أن وجبة السحور تعتبر هى الوقود الذى يسير به الإنسان حتى يفطر لذا فمن الضروري عدم إغفال الصائم هذه الوجبة الأساسية، وانتقاء الأطعمة المناسبة والمفيدة له خلال ساعات الصيام، ويأتي على رأس هذه الأطعمة البيض لما يحتويه من فوائد وطاقات داعمة للجسم، فالبيض من العناصر الغذائية الهامة لبناء الجسمـ ويعتبر من أحد الأغذية الكاملة الرَّئيسية في طعام الإنسان لارتفاع محتواه من البروتينات والفيتامينات مثل أ ، د، هــ والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور ولا بد من الإشارة إلى أن القيمة الغذائية الكاملة موجودة في مح البيض (الصفار) حيث يحتوى على نسبة كبيرة من الدهون خاصة الدهون المشبعة والكوليسترول ونسبة جيدة من الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل د ،هـ ، ك.

وأشار الباحث إلى أن ما سبق لا يعنى أن البياض منخفض في القيمة الغذائية فهو يحتوى على البروتين ونسبة جيدة من الفولات والكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم وتحتوى البيضة الواحدة على متوسط 78 سعر حرارى.

وتابع أنه للبيض فوائد متعددة، حيث يساعد على بناء قوة عضلية جيدة وتوفير الطاقة الكافية للجسم كما أنه مفيد للأم الحامل حيث يعمل على نمو دماغ الجنين، ويساعد على النمو السليم، وتقوية العظام، وينظم هرمونات الغدة الدرقية لما يحتويه من عنصر السلينيوم، ونتيجة لهذه الفوائد المتعددة فلا تخلو مائدة السحور منه طوال شهر رمضان المبارك، حيث يمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال نهار رمضان مع الأخذ في الاعتبار تجنب أضافة نسب مرتفعة من الملح أو البهارات عند تناوله منعاً للإحساس بالعطش، وينصح بعدم الإكثار من تناوله لدى مرضى الحساسية، وتصلب الشرايين، والربو، وضغط الدم، والتهابات الكلى، والكسل في وظيفة الكبد.