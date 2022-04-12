باحثون يحذرون من مخاطر تجلط الدم حتى بعد شهور من الإصابة بكورونا

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة سويدية جديدة زيادة خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

ووجدت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية BMJ أن فيروس كورونا هو عامل خطر مستقل للتخثر الوريدي العميق والانسداد الرئوي والنزيف، وأن خطر هذه النتائج يزداد لمدة ثلاثة وستة وشهرين بعد الإصابة بكورونا على التوالي.

كما وجدت الدراسة أيضًا وجود مخاطر أعلى للأحداث في المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة، والمرضى الذين يعانون من مرض كورونا أكثر شدة.

وأجريت الدراسة ، التي قادتها آن ماري فورس كونولي من قسم علم الأحياء الدقيقة السريرية في جامعة أوميا في السويد ، على 1057174 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بين 1 فبراير 2020 و 25 مايو 2021 في السويد ، متطابقة في العمر والجنس.

عوامل الخطر



نسبة الإصابة بتجلط الأوردة العميقة خلال 1-90 يومًا بعد كورونا زادت بشكل عام مع تقدم العمر وكانت الأعلى خلال الموجة الوبائية الأولى في السويد مقارنة بالموجتين الثانية والثالثة.

ووجد الباحثون أن حدوث الانسداد الرئوي لوحظ بشكل أكبر لدى المشاركين الذكور ووجدت الدراسة أن "معدلات الإصابة كانت أعلى في المشاركين الذكور عنها في الإناث خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد كورونا ، وأعلى في الفئة العمرية 50-70 سنة".

وجدت الدراسة أن أحداث النزيف كانت أعلى عند كبار السن وكانت أعلى خلال الموجة الأولى من كورونا على وجه التحديد ، كانت معدلات الإصابة أعلى في المشاركين الذكور عنها في الإناث خلال الشهرين الأولين بعد كورونا ، وأعلى مع تقدم العمر ، وأعلى خلال الموجة الوبائية الأولى مقارنة بالموجتين الثانية والثالثة.

لا يوجد خطر متزايد للإصابة تم العثور على نزيف في الحالات الخفيفة ، ولكن لوحظ زيادة ملحوظة في الحالات الأكثر خطورة .

ما هو تجلط الأوردة العميقة؟



يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما يتجلط الدم في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في جسمك ، عادة في ساقيك غالبًا ما يحدث بسبب نمط الحياة المستقرة مثل الجلوس لساعات طويلة أو عدم الحركة

الأعراض الشائعة لتجلط الأوردة العميقة هي: تورم المنطقة المصابة ، ألم في الساق ، تغير لون الجلد ، والشعور بالدفء في المنطقة المصابة.

ما هو الانسداد الرئوي؟



الانسداد الرئوي هو انسداد في أحد الشرايين الرئوية في رئتيك. عندما تصل جلطة دموية إلى شريان الرئة ، قد يعاني المرء من ضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال. بصرف النظر عن هذا ، قد يعاني الشخص أيضًا من عدم انتظام ضربات القلب والدوخة والتعرق المفرط والحمى وآلام الساق وتورم في الساق وتغير لون الجلد.