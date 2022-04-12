اليوم السابع
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انفجار ماسورة مياه داخل كوبرى بالمحلة والدفع بعمال الصيانة لإصلاحها.. صور

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:20 ص
انفجار ماسورة مياه داخل كوبرى بالمحلة والدفع بعمال الصيانة لإصلاحها.. صور كسر ماسورة مياه
الغربية مصطفى عادل

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شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انفجار ماسورة مياه داخل نفق الكوبري السفلي، مما ترتب عليه غرق المنطقة بالمياه وتعطل حركة المرور لتراكم المياه داخل نفق الكوبري.
 
انتقل المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وفريق الصيانة بالشركة وتم إصلاح العطل.
 
كانت غرفة عمليات حى ثان المحلة قد تلقت بلاغا بانفجار ماسورة مياه في نفق الكوبري السفلي بمنطقة  السبع بنات، وتم غلق المحابس للسيطرة على الأمر، والدفع بسيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وحي ثان المحلة، وتم إصلاح الكسر بخط المياه وشفط المياه من النفق والشوارع.
 
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محافظة الغربية

حى ثان المحلة

إنفجار ماسورة مياه بالمحلة

منطقة السبع بنات بالمحلة

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