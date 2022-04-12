انفجار ماسورة مياه داخل كوبرى بالمحلة والدفع بعمال الصيانة لإصلاحها.. صور

انتقل المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وفريق الصيانة بالشركة وتم إصلاح العطل.

كانت غرفة عمليات حى ثان المحلة قد تلقت بلاغا بانفجار ماسورة مياه في نفق الكوبري السفلي بمنطقة السبع بنات، وتم غلق المحابس للسيطرة على الأمر، والدفع بسيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وحي ثان المحلة، وتم إصلاح الكسر بخط المياه وشفط المياه من النفق والشوارع.









