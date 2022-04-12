انفجار فنطاس نقل مواد مشتعلة فارغ بالغربية يتسبب فى إصابة شخصين.. لايف

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من محافظة الغربية ورصد لتفاصيل الحادث الذي شهدته منطقة أم زغلول التابعة لمركز كفر الزيات، بانفجار فنطاس نقل مواد مشتعلة فارغ أثناء القيام بأعمال اللحام، مما أسفر عن إصابة 2 بينهم إصابة خطيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بانفجار فنطاس نقل مواد مشتعلة فارغ بمنطقة أم زغلول.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أثناء القيام بأعمال اللحام بالفنطاس حدث انفجار به بسبب قوة الضغط، مما أسفر عن إصابة 2 بإصابات متفرقة.

وقال المحاسب علاء بهنسي رئيس مدينة كفر الزيات لـ اليوم السابع، أنه تم تشكيل لجنة من الأمن الصناعي والتراخيص لفحص مكان الحادث وبيان عما إذا كان مستوفي للاشتراطات التراخيص من عدمه، مبينا أن مركز كفر الزيات يعد أحد أكبر مراكز الجمهورية الذي يضم أسطول كبير من سيارات النقل الثقيل.