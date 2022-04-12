انخفاض الحرارة 8 درجات.. أجواء ربيعية معتدلة بعد طقس شديد الحرارة بقنا

قدم اليوم السابع بثا مباشر لرصد حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت أجواء معتدلة في درجات الحرارة مع أجواء غائمة جزئيا على أغلب الأنحاء.
وشهدت درجات الحرارة بمحافظة قنا انخفاض في درجات الحرارة اليوم عن الأيام الماضية ، حيث وصلت درجات الحرارة الكبرى 35 درجة للصغرى والصغرى 20 درجات.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبلة، حيث تشهد البلاد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة جنوب الصعيد.
انخفاض الحرارة 8 درجات.. أجواء ربيعية معتدلة بعد طقس شديد الحرارة بقناالثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:35 م
طقس قنا
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قدم اليوم السابع بثا مباشر لرصد حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت أجواء معتدلة في درجات الحرارة مع أجواء غائمة جزئيا على أغلب الأنحاء.
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