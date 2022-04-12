اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليمن: إنقاذ 7 بحارة هنود عقب اندلاع حريق فى سفينتهم بميناء عدن

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:57 ص
اليمن: إنقاذ 7 بحارة هنود عقب اندلاع حريق فى سفينتهم بميناء عدن ميناء عدن - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أنقذت الطواقم البحرية التابعة لميناء عدن، جنوبي اليمن، سبعة بحارة هنود عقب اندلاع حريق في سفينتهم قرب الميناء.

وأكدت مؤسسة موانئ خليج عدن، في بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية) اليوم الثلاثاء، إنقاذ البحارة بعد أن احترقت سفينتهم قبالة سواحل عدن، موضحة أن برج المراقبة تلقى بلاغاً باحتراق غرفة محرك سفينة هندية.

وأضافت أنه تحركت بصورة سريعة قاطرة بحرية وزورق إرشاد نحو السفينة المحترقة واستطاعت إنقاذ جميع البحارة والقيام بعملية إخماد الحريق، مشيرا إلى تعرض بعضهم لإصابات وتم نقلهم إلى مستشفى خليج عدن.

وأوضح البيان أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء بربرة في الصومال ومحملة بمواد غذائية متنوعة.

 


اليمن

ميناء عدن

بحارة هنود

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الصومال

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