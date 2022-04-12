اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان وبنجلاديش تعربان عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع في أوكرانيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:00 ص
اليابان وبنجلاديش تعربان عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع في أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
ا ش ا

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أعرب وزيرا خارجية اليابان وبنجلاديش، عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم الوضع في أوكرانيا، معربين عن رفضهما لما وصفوه بأنه إيذاء روسيا للمدنيين الأوكرانيين وانتهاكها للقانون الدولي.
 
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا التقى نظيره البنغالي، أبو الكلام عبد المؤمن، بمقر الخارجية اليابانية في طوكيو واتفقا على العمل عن قرب حول عدد من القضايا من بينها نقاشات إصلاح مجلس الأمن، وذلك على خلفية استخدام روسيا لحق الفيتو على قرار يدين الهجوم على أوكرانيا.
 
كما أكد الجانبان ضرورة العمل أيضا بشأن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية العابرة للقارات واختطاف المواطنين اليابانيين.

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