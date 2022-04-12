الموز والتفاح والمانجا أشهر أنواع المخللات فى المنوفية وصاحبة المحل سر المهنة..لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع فوزية عفيفى أشهر بائعة ومصنعة المخللات فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب قيامها بتخليل الفواكة.



وتقول فوزية عفيفى أشهر بائعه ومصنعه المخللات فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أعمل بالمهنة منذ ما يقرب من 35 عاما على التقريب وبالتحديد منذ زواجى، لأننى تعلمت المهنة من زوجى الذى ورث المهنة أب عن جد.





وتضيف عفيفى أشهر بائعه ومصنعه المخللات فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن محل مخللات الحاجة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من أشهر محلات المخلل على مستوى محافظة المنوفية، حيث بأنى له الزبائن من كافة أنحاء المحافظة، بل ومن خارج المحافظة أيضا، بالإضافة إلى التوزيع على أصحاب المحلات الذين يبعون بالتجزئة.



وتؤكد فوزية لدينا العديد من أنواع المخللات، ومنها الخيار، والليمون، الزيتون، الجرز، والبصل، بالإضافة إلى أننا نقوم بتخليل عدد من أنواع الفاكهة ومنها المانجا، الجوافة، الموز، التفاح، والعديد من أنواع الفاكهة، وكل فى سر المهنة.



وتشير أشهر بائعة ومصنعة مخللات فى المنوفية، فكرة تخليل الفواكة جاءت الينا عندما ذهبا إلى أحدى الدول العربية ووجودنا الفاكهة تخلل، عقب روجوع زوجة الحاج طارق قررنا تخليل الفاكهة، وهو عبارة عن تقطيع الفاكهة ووضعها فى المياة والملح.













