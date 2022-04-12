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"المنقوش" تبحث مع عبدالله بن زايد العلاقات الثنائية بين ليبيا والإمارات

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:55 ص
"المنقوش" تبحث مع عبدالله بن زايد العلاقات الثنائية بين ليبيا والإمارات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
كتب : أحمد جمعة

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تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش اتصالًا هاتفيًا من نظيرها الإماراتي عبدالله بن زايد، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وقدم بن زايد التهاني بمناسبة شهر رمضان، متمنيًا للشعب الليبي التقدم والسلام والاستقرار، حسب بيان وزارة الخارجية الليبية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

 

من جانبها، وجهت المنقوش الشكر للوزير الإماراتي على التهنئة، متمنية للإمارات حكومة وشعبًا، التقدم والاستقرار والازدهار.

 


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