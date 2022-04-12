المفوضية الأوروبية تعتمد خطة البرتغال للتعافى من كورونا بمبلغ 250 مليون يورو

كتبت: هناء أبو العز

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تقييمًا إيجابيًا لخطة والقدرة على الصمود لدى البرتغال، وهو ما يستلزم تخصيص 250 مليون يورو في شكل منح للبلاد.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذا التمويل سيُدعم تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في البرتغال، وسيلعب دورًا حاسمًا في تمكين البلاد من الخروج بقوة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن خطة البرتغال تشكل جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة غير المسبوقة لأزمة الفيروس التاجي، ولمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحولات الخضراء والرقمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجر والمسئولة عن سياسة المنافسة: "ستمكن زيادة رأس المال البرتغال من تعزيز نمو الاقتصاد البرتغالي بطريقة مستدامة ودعم التحولات الخضراء والرقمية، كما ستسهم في التماسك الاقتصادي والإنتاجية والقدرة التنافسية، في الوقت نفسه، تضمن عدم تشويه المنافسة بشكل غير ملائم".

وتابع البيان أن هذا الإجراء سيُمكن بنك التنمية البرتغالي من زيادة التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الغالب من خلال منح ضمانات عامة بالتعاون الوثيق مع البنوك التجارية النشطة في البرتغال، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات في جميع المجالات الاستراتيجية الأربعة وهي: البنية التحتية المستدامة؛ والبحث والابتكار والرقمنة؛ والاستثمار الاجتماعي والمهارات؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة.