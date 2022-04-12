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المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات استغل نجل شقيقه فى نقل مواد مخدرة بشبرا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:34 م
المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات استغل نجل شقيقه فى نقل مواد مخدرة بشبرا محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات "غيابيا"، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة واستغلال نجل شقيقه الطفل فى نقل الحشيش، كما قررت المحكمة إيداع الطفل نجل شقيقه إحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية ومتابعة حالته لقيام المتهم الأول باستغلاله فى نقل المخدرات، كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات وقدرها 3 كيلو و150 جرام حشيش.

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مباحث محطة قطارات شبرا الخيمة تفيد ضبط طفل عمره 15 عاما بحوزته حقيبة عثر بها على كمية من طرب الحشيش قدرت بنحو 3 كيلو و150 جرام أثناء مرورها على جهاز التأمين ببوابة محطة شبرا الخيمة للقطارات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبمناقشة الطفل أفاد بأن عمه أعطاه الحقيبة للمرور بها، وكان يقف فى انتظاره خارج المحطة لمراقبته، وعندما ألقى القبض عليه فر العم هاربا وتركه.

بفحص كاميرات المحطة تبين وجود عم الطفل أثناء إعطائه الحقيبة خارج المحطة وهرب بعد ذلك، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم "العم" مقاول فى منطقة مطروح، وهارب من حكم جنائى بالحبس، كما أنه يتاجر فى المخدرات، واستغل سذاجة الطفل نجل شقيقه الذى يتولى رعايته عقب وفاة والده وأعطاه الحقيبة وبها المخدرات وطلب منه المرور من بوابة التفتيش من المحطة لاستقلال القطار، على أن يلحقه  حال عبوره ليستقلا القطار إلى محطة بنها وهناك سوف يأخذ الحقيبة لتوصيلها الى مكان أخر.

ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها بضرورة متابعة الأطفال من قبل الجهات المعنية والمختصة فى من هم فى كفالة ورعاية الغير حتى لا يتعرضوا للاستغلال من كافة أنواعه.


اخبار القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة

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الحشيش

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