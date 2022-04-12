المشدد 10 سنوات لشقيقين استعرضا القوة باستخدام سلاحين ناريين بالعسيرات فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى بمعاقبة شقيقين بالحبس المشدد عشر سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للأول و1000 جنية للثانى لقيام الأول بإحراز سلاح نارى بندقية آلية والثانى أحرز بندقية خرطوش، واستعرض المتهمان القوة أمام عاملين بقصد تهديدهما.

وترجع الواقعة إلى شهر أكتوبر 2020 حيث قام المتهمان الأول والثانى باستعراض القوة وتهديد عبد اللطيف محمد على وخالد محمد على بأن قاما بتهديدهما باستخدام السلاحين الناريين وإلحاق الأذى المادى وتعريض حياتهما للخطر.

وبهذا الفعل يكون المتهمين قد ارتكبا جناية وجنحة بالمواد 1/1، 2، 26/1،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 101 لسنة 1980 ،و165 لسنة 1981 ، و6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والمادة375 مكرر من قانون العقوبات.