المشدد 10 سنوات لسيدة أشعلت النار فى منزل جارها بسبب لهو الأطفال بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، رئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى بمعاقبة ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بإشعال النيران بمنزل دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج.

ترجع أحداث الواقعة إلي شهر مارس من العام الماضي، عندما وجهت النيابة لـ( و . م 27 عاما ) ربة منزل هاربة، تهمة إشعال النيران عمدا في منزل المجني عليه ( ر . م 52 عاما ) عامل، بأن قامت بسكب كمية من مادة قابلة للاشتعال بمنزله فأحدثت الحريق به، بسبب لهو الأطفال وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات آلتي أصدرت حكمها المتقدم.

حيث جاء ألمحضر أنه في شهر مارس من العام الماضى قامت بوضع النار عمدا على المسكن المبين وصفا بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه رفعت . م . ع وذلك بأن قامت بسكب كمية مناسبة من مادة معجلة على الإشتعال وأشعلت النيران به فأحدثت الحريق المبين بتقرير الأدلة الجنائية وأحرزت أدوات عصا وسكين أستخدمتهم في الاعتداء على الأشخاص في الواقعة .