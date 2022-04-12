القوى العاملة: مصر من أولى الدول فى إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين بالعمل

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ندوة تحت عنوان:" المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف "، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، وذلك بمركز التدريب المهني بالمستقبل ، لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف والتحرش في مجتمع العمل والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

ومن جانبه أوضح مدير المديرية أحمد جابر : إن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، والهدف من إنشائها ، وحقوق المرأة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتقوم بدورها في المجتمع المصري والمشاركة في التنمية والبناء وإنهاء كافة أشكال التمييز.

وقامت مروة أنس مدير وحدة المساواة بالمديرية ، بشرح اتفاقية العمل الدولية رقم 190 لعام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ، وتوضيح السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها سواء حدثت مرة أو بتكرار ، إلى جانب شرح قرار وزير القوى العاملة رقم 43 لسنة 2021 بشأن الأعمال التي يجوز تشغيل النساء بها ليلاً .