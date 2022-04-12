اليوم السابع
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القومى لدراسات الصحة المهنية: تدريب 1345 فرداً من خلال 64 برنامجا خلال شهر

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:17 ص
القومى لدراسات الصحة المهنية: تدريب 1345 فرداً من خلال 64 برنامجا خلال شهر وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.
 
وقال: إن المركز يقوم بمعاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 
كما يختص المركز بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة القوي العاملة بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.
 
وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز  قام خلال مارس 2022 بتدريب 1345 متدرباً من خلال تنفيذ 64 برنامجاً تدريبىاً على مختلف البرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ورفع الوعى الوقائى والإسعافات الأولية وذلك بمقر المركز بالقاهرة وفروعه بالإسكندرية وأسيوط إلى جانب مقار الشركات والمؤسسات والمصانع على مستوى الجمهورية.
 
كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 119 خدمة ميدانية خلال نفس الفترة وتنوعت هذه الخدمات ما بين تقديم َالمشوَرة الفنية للمنشآت الصناعية في مواقع عملها لمعاونتها فى وضع الوسائل الملائمة للحد من مخاطر العمل وأضراره والقياسات البيئية والفيزيائية والهندسية والفحوص الطبية.
 
 

وزارة القوى العاملة

تدريبات القوى العاملة

المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

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