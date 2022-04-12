اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على هارب من أحكام قضائية بإجمالى غرامات مالية 3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:01 م
القبض على هارب من أحكام قضائية بإجمالى غرامات مالية 3 ملايين جنيه قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر محكوم عليه فى عدد 12 حكم حبس جزئي وغرامات "استئناف أعمال بناء" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (2,873,600 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
كما تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – ميزان حساس - مبلغ مالي - 4 هواتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

القبض على هارب

أمن القاهرة

أخبار الحوادث

مخدرات

هيروين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة