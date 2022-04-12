القبض على هارب من أحكام قضائية بإجمالى غرامات مالية 3 ملايين جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر محكوم عليه فى عدد 12 حكم حبس جزئي وغرامات "استئناف أعمال بناء" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (2,873,600 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – ميزان حساس - مبلغ مالي - 4 هواتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.