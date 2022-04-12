الفاتيكان: البابا فرنسيس يرغب في المشاركة بمؤتمر الأديان العالمي بكازخستان

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أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء عن رغبته في المشاركة بمؤتمر الأديان العالمي في كازخستان سبتمبر المقبل.



وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني -نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية (اكي)- إن البابا فرنسيس أعرب- خلال محادثة فيديو مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف- عن الرغبة في المشاركة بمؤتمر الأديان العالمي الذي سينعقد في شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان.



وأشارت (أكي) إلى أن المؤتمر المقبل بين الأديان يتمحور حول موضوع "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الاجتماعية والروحية للبشرية في مرحلة ما بعد الوباء".



يذكر أن المؤتمر الأول للأديان العالمية والتقليدية عُقد في أستانا في عام 2003 وكان على مثال (يوم الصلاة من أجل السلام) في العالم الذي دعا إليه البابا يوحنا بولس الثاني في أسيزي في يناير 2002، من أجل إعادة التأكيد على المساهمة الإيجابية لمختلف التقاليد الدينية في الحوار والوئام بين الشعوب والأمم بعد التوترات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.