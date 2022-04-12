الفاتيكان: البابا فرانسيس يرغب فى المشاركة بمؤتمر الأديان العالمى بكازاخستان

فاطمة شوقى

أعلن مدير دار الصحافة التابعة للفاتيكان ماتيو برونى أن البابا فرنسيس أعرب، خلال محادثة فيديو مع الرئيس الكازاخستانى، عن الرغبة فى المشاركة بمؤتمر الأديان العالمى، الذى سينعقد فى شهر سبتمبر المقبل فى نور- سلطان، وفقا للفاتيكان نيوز.

وقد عُقد المؤتمر الأول للأديان العالمية والتقليدية فى أستانا فى عام 2003 وكان على مثال (يوم الصلاة من أجل السلام) فى العالم الذى دعا إليه البابا يوحنا بولس الثانى فى أسيزى فى كانون الثانى يناير 2002، من أجل إعادة التأكيد على المساهمة الإيجابية لمختلف التقاليد الدينية في الحوار والوئام بين الشعوب والأمم بعد التوترات التى أعقبت هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001.

يتمحور المؤتمر المقبل بين الأديان حول موضوع "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية فى التنمية الاجتماعية والروحية للبشرية فى مرحلة ما بعد الوباء".