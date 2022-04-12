العراق يعتقل 8 إرهابيين وقياديا مهما من عصابات داعـش فى عملية أمنية

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الإثنين إلقاء القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية في ثلاث محافظات عراقية.

وقال "رسول"- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه "حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة واستكمالًا لسلسلة تطهير المُدن من براثن الشر والإرهاب المُتمثلة ببقايا عناصر تنظيم داعـش الإرهابية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ واجب في مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابية بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف رسول "كما خرجت قوة خاصة من القوات نحو مُحافظة كركوك لتنفيذ واجب إلقاء القبض على عُنصرين مهمين في عصابات داعـش حيث نجح الأبطال بإلقاء القبض عليهما بوقت قياسي".

وأضاف: "وعلى صعيد مُتصل تمكن الجهاز من جلب اثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المُنتمين لهذه العصابات التكفيرية بعد تنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة إرهاب أربيل" ، مشيرًا إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يؤكد أنه تمكن من إلقاء القبض على قيادي بالغ الأهمية في تنظيم داعـش الإرهابية سيتم الإعلان عنه في الوقت المُناسب".