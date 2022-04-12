العراق: إبطال مفعول عبوة ناسفة من مخلفات داعش شمالى بغداد

وأفادت القيادة في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، بأن وفقا للخطة الأمنية المرسومة خلال شهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قوة أمنية مشتركة من معالجة عبوة ناسفة تحتوى على 20 لترا من مادة نترات الأمونيا في منطقة الثائر شمالي العاصمة بغداد.

وأشار البيان إلى أنه تم إبطال مفعول العبوة الناسفة وفق الإجراءات القياسية وبدون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية.