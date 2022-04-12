اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:41 م
أكرم القصاص
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العراق: إبطال مفعول عبوة ناسفة من مخلفات داعش شمالى بغداد

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:41 ص
العراق: إبطال مفعول عبوة ناسفة من مخلفات داعش شمالى بغداد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إبطال مفعول عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الثائر الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت القيادة في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، بأن وفقا للخطة الأمنية المرسومة خلال شهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قوة أمنية مشتركة من معالجة عبوة ناسفة تحتوى على 20 لترا من مادة نترات الأمونيا في منطقة الثائر شمالي العاصمة بغداد. 

وأشار البيان إلى أنه تم إبطال مفعول العبوة الناسفة وفق الإجراءات القياسية وبدون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر. 

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية.

 


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بغداد

الارهاب

عبوة ناسفة

منطقة الثائر

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