الصين تدعو إلى التضامن لمواجهة جائحة كورونا

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن بشأن كوفيد-19 واللقاحات"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الثلاثاء،" لقد فقد أكثر من 6 ملايين شخص حياتهم بسبب الجائحة في العامين الماضيين، لا يوجد شيئ أثمن في هذا العالم من حياة البشر، إن النهج الذي يركز على الناس هو أهم عقيدة توجه جميع القرارات".

وأضاف" أن التضامن على الصعيد العالمي يعد السلاح الأقوى لهزيمة الوباء، وهو فعال بنفس القدر في مواجهة التحديات العالمية الأخرى، وفي ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يتعين علينا أن نعمل معا لإعادة البناء بشكل أفضل بقناعة أقوى من أي وقت مضى بأننا في مجتمع عالمي ذي مستقبل مشترك".

وتابع" أن العالم ما يزال يواجه تحديات متعددة، وأن قلة قليلة من الدول ما تزال متمسكة بعقلية الحرب الباردة، وترسم خطوطا للتمييز على أساس الأيديولوجية، وتثير مواجهة جماعية جديدة، وتفرض عقوبات أحادية الجانب دون تردد، وتسلح الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وتجبر الدول على الانحياز لطرف على حساب الآخر، هذا يدفع المجتمع الدولي إلى الانقسام، وهذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالآخرين كما تضر بتلك البلدان نفسها، ويجب أن تُرفض بشكل قاطع".