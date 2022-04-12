اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تحذر من التهاون فى اتباع إجراءات الوقاية برمضان: كورونا ما زال موجودا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:00 ص
الصحة تحذر من التهاون فى اتباع إجراءات الوقاية برمضان: كورونا ما زال موجودا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحماية من عدوى كورونا، مؤكدة أن الفيروس ما زال موجودا، مشيرة إلى أنه يوجد تراجع كبير في الإصابات اليومية المسجلة.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع، أن أهم رسالة ينبغى على المجتمع أن يعرفها تتمثل في الحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل علي البوابة الإلكترونية للقاحات، وتابع: لايوجد لدينا قوائم انتظار للقاحات ورسالة التوجة للحصول على اللقاح تصل في أقل من 24 ساعة للمواطن.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك تراجعا كبيرا للإصابات وكذلك في الوفيات، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس في مختلف المستشفيات بالجمهورية، مؤكدا أن هناك بعض المحافظات التي سجلت صفر كورونا وهو ما يدل علي وعى المواطنين وحرصهم علي الابتعاد عن مسببات العدوى.
 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: فحص 11 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:49 م

الصحة للمدخنين: خلي شهر رمضان فرصة للتوقف عن التدخين

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:39 م

الصحة تطلق تحذيرات حول مشروب قمر الدين: اكتفوا بشرب كوبين أسبوعيا

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:16 م

الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال ويحمى من المضاعفات الخطرة بنسبة 100%

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:07 م

الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة