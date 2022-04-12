الصحة تحذر من التهاون فى اتباع إجراءات الوقاية برمضان: كورونا ما زال موجودا

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحماية من عدوى كورونا، مؤكدة أن الفيروس ما زال موجودا، مشيرة إلى أنه يوجد تراجع كبير في الإصابات اليومية المسجلة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع، أن أهم رسالة ينبغى على المجتمع أن يعرفها تتمثل في الحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل علي البوابة الإلكترونية للقاحات، وتابع: لايوجد لدينا قوائم انتظار للقاحات ورسالة التوجة للحصول على اللقاح تصل في أقل من 24 ساعة للمواطن.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك تراجعا كبيرا للإصابات وكذلك في الوفيات، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس في مختلف المستشفيات بالجمهورية، مؤكدا أن هناك بعض المحافظات التي سجلت صفر كورونا وهو ما يدل علي وعى المواطنين وحرصهم علي الابتعاد عن مسببات العدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.