اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية تعلن القبض على ثلاثة إرهابيين فى كركوك

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:57 ص
الشرطة العراقية تعلن القبض على ثلاثة إرهابيين فى كركوك الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة (الحي العسكري) بناحية الرياض في محافظة كركوك".

وأشار البيان الى أن قوات الشرطة تمكنت أيضا من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة (بريمة) بناحية الحويجة في محافظة كركوك".

ولفتت الشرطة العراقية إلى أنه تم إحالة الإرهابيين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 


كركوك

الارهاب

العراق

منطقة بريمة

الشرطة العراقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة