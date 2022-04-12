السيطرة على حريق مبنى جهاز حدائق مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل جهاز مدينة حدائق 6 أكتوبر بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وبصحبتهم سيارات إطفاء وتمت عمليات السيطرة على الحريق بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مبنى جهاز حدائق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء وتمت عملية إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

وتبين من المعاينة نشوب الحريق في الكرفانات اللملاصقة لمبنى الجهاز والمجاورة لمكان الاشغالات وتمت السيطرة عليه بالكامل ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان.