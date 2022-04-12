السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة ومصرع فتاة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عن الحريق مصرع فتاة نتيجة اختناقها بالدخان.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عن الحريق مصرع فتاة نتيجة اختناقها بالدخان.