اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة ومصرع فتاة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:49 م
السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة ومصرع فتاة اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عن الحريق مصرع فتاة نتيجة اختناقها بالدخان.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عن الحريق مصرع فتاة نتيجة اختناقها بالدخان.

حريق شقة

مصر القديمة

اخبار الحوادث

سيارات الاطفاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة