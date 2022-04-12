السيطرة على حريق بمخلفات بأرض زراعية بطريق بنها المنصورة بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بمخلفات زراعية على طريق "بنها المنصورة"، بنطاق دائرة مركز شرطة كفر شكر، دون خسائر بشرية، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمخلفات أرض زراعية بطريق بنها المنصورة بنطاق دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخلفات أرض زراعية بطريق بنها المنصورة بنطاق دائرة مركز شرطة كفر شكر، ملك المواطن "عبدالفتاح ع ا"، علي مساحة 150 متر تقريبا، وتم إخماد الحريق والسيطرة بدون خسائر.