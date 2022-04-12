اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتفقد مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:20 م
الرئيس السيسى يتفقد مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً في هذا الإطار.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

السيسى

عبد الفتاح السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة