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الديوان الملكى الأردنى: العملية الجراحية للملك عبد الله الثانى تكللت بالنجاح

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:26 م
الديوان الملكى الأردنى: العملية الجراحية للملك عبد الله الثانى تكللت بالنجاح الملك عبد الله الثانى
كتب : أحمد جمعة

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أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) فى منطقة العمود الفقرى الصدرى، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.

 

وأكد الديوان الملكى الأردني – بحسب بيان نشره اليوم - أن الملك عبد الله الثاني سيمكث وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى الأردن.

 

وتقدم الديوان الملكي الأردنى من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ونائب الملك، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامة الملك، داعيا الله العلي القدير أن يمتع الملك بموفور الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه.


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