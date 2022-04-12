اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 440 طائرة مسيرة وحوالى 2139 مدرعة أوكرانية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:44 ص
الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 440 طائرة مسيرة وحوالى 2139 مدرعة أوكرانية الجيش الروسى - أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية دمرت 443 طائرة بدون طيار و130 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا .

وأضاف كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين بدون طيار في الجو في منطقتي بيرديانسك وميليتوبول إجمالا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وتم تدمير 130 طائرة و99 مروحية و244 صاروخا مضادا للطائرات و443 مركبة جوية بدون طيار و2139 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و241 قاذفة صواريخ متعددة و917 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2046 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأوضح كوناشينكوف "خلال الليلة الماضية، دمرت صواريخ جوية وبحرية عالية الدقة: مستودع ذخيرة وحظيرة محمية بالطائرات الأوكرانية في مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في منطقة خميلنيتسكي، وكذلك مستودع ذخيرة بالقرب من قرية جافريلوفكا بمنطقة كييف".

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة