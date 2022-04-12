اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:53 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، دون إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بالمنطقة الصناعية الرابعة، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

 

حاصرت القوات ألسنة اللهب المندلعة داخل أحد المصانع، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المجاورات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة لانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.

 

 


حريق مصنع

6 اكتوبر

اخبار الحوادث

سيارات الإطفاء

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