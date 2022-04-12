الحكومة توافق على مشروع قانون يحظر زواج الأطفال.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الحكومة توافق على مشروع قانون يحظر زواج الأطفال وعقوبات رادعة للمخالفين.. مدبولى فى اجتماع الحكومة: ضوابط موسم الحج هذا العام تشمل عدم السماح بالحج على نفقة الدولة واقتصاره على من لم يسبق له أداؤه.. و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.

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