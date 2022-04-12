الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديلات نظام شركة مصر للطيران للخدمات الطبية

كتب أحمد مصطفى

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الطيار محمد منار وزير الطيران ،الخاص بتعديلات النظام الأساسى المعدل لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية والعمل بالنظام الأساسى الجديد، والذى يتم العمل به في اليوم التالي لنشر القرار، وتضمن القرار أن رأس مال الشركة المرخص له 100 مليون جنيه

وحسب القرار، يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء بينهم الرئيس تختارهم الجمعية العامة للشركة، كما يختار مجلس الإدارة رئيس تنفيذى تختاره الجمعية العامة بناء علي ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة.

ونص القرار، على أن تحددالجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور، والانتقالات للجلسات والمقابل الشهرى لرئيس مجلس الإدارة والمكأفاة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة، مع مراعاة ألا يجاوز ما يصرف لرئيس المجلس غير التنفيذى نظير القيام بمهامه نصف الراتب الشهرى للعضو المنتدب التنفيذى، كما تضمن القرار العديد من البنود والمواد وهى كالتالى: