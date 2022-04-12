الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:41 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبار من أول أبريل 2022. نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء. السيسي الجريدة الرسمية المعاشات زيادة المعاشات اليوم السابع مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا.. اعرف التفاصيل الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:27 ص قرار جمهورى بتعيين عمرو كمال حلمى عضوا بالشيوخ خلفا للراحل محمود الكردوسى الأحد، 03 أبريل 2022 01:28 م قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات.. ومنح وسام الكمال لسيدات الخميس، 31 مارس 2022 09:30 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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