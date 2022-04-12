الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13%

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبار من أول أبريل 2022.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.