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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13%

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:41 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبار من أول أبريل 2022.
 
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
 
 

 


السيسي

الجريدة الرسمية

المعاشات

زيادة المعاشات

اليوم السابع

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