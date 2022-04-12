اليوم السابع
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التعليم تطالب الإدارات بتشكيل لجان واضعى أسئلة امتحانات الثانوى العام

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:01 ص
التعليم تطالب الإدارات بتشكيل لجان واضعى أسئلة امتحانات الثانوى العام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه بمناسبة اقتراب امتحانات نهاية العام يتم تكليف مديرو عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان واضعى الأسئلة للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى جميع المواد، مشكلة من 3 أعضاء من المعلمين ذوى الخبرة وموافاة بياناتهم لقسم الإحصاء بالإدارة تمهيدا لتسجيل بياناتهم على التطبيق الجارى إعداده لهذا الغرض بهدف البدء فى تدريبهم على استخدام منصة الامتحانات الجديدة تحت إشراف المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أن يكوت أحد الأعضاء مختص بالمواد المترجمة ويراعى فى المرشحين الأتى:


ـ لديهم خبرة فى استخدام الحاسب الآلى.
ـ تسلموا البريد الإلكترونى الموحد وقاموا بتفعيله حيث تصل إليهم دعوات التدريب من خلال البريد الإلكترونى الموحد المتاح استلامه من خلال الموقع.
ـ ترشيح 3 معلمين من كل مدرسة ثانوى عام و2 من كل مدرسة خاصة بالمديريات  للتدريب على إدارة المنصة أثناء الامتحانات لتحقيق أقصى استفادة ودعم المنصة بخبراتهم والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة فيها وتسلم أيضا لقسم الإحصاء.



 


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