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التعليم: اعتماد شهادة طلاب المدارس الدولية من إدارة الامتحانات برسم 1000 جنيه

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:33 ص
التعليم: اعتماد شهادة طلاب المدارس الدولية من إدارة الامتحانات برسم 1000 جنيه وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 29 لسنة 2022، والذى نص على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 النص التالى:


تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة مرفقا بها التسلسل الدراسى للطالب معتمدا من الإدارة العليمية متى تم استيفاء الأوراق مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه عن كل شهادة.



 


التربية والتعليم

الادارة العامة للامتحانات

القرار الوزارى رقم 29 لسنة 2022

اعتماد شهادات طلاب المدارس الدولية

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