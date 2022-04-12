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البيت الأبيض: إبلاغ بايدن بحادثة إطلاق النار.. وأنباء عن توقف حركة القطارات

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:52 م
البيت الأبيض: إبلاغ بايدن بحادثة إطلاق النار.. وأنباء عن توقف حركة القطارات حادث اطلاق النار
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في محطة مترو أنفاق بروكلين، وفقا لخبر عاجل لقناة إكسترا نيوز.

وأضاف البيت الأبيض، أن كبار موظفي البيت الأبيض يتواصلون مع عمدة نيويورك ومفوض الشرطة لتقديم أي مساعدة

 من جانبها قالت شرطة نيويورك، إن المعلومات عن توقف حركة القطارات غير دقيقة، فيما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، إنه يتم تحليق مروحيات فوق موقع إطلاق النار في بروكلين ـ نيويورك.

وذكرت قناة العربية، أن المشتبه به ألقى قنبلة دخانية قبل إطلاق النار في محطة بروكلين، مشيرة إلى فرار ركاب المترو في محطة أنفاق بروكلين – نيويورك.

وتواصل شرطة نيويورك مطاردة المشتبه به بإطلاق النار في بروكلين، وذلك بعد فرار الشخص الذي أطلق النار بمحطة مترو بروكلين في نيويورك.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن منفذ هجوم مترو بروكلين يرتدي سترة عمال المحطة وقناع.

قال مراسل العربية، في خبر عاجل للقناة من قليل، إن 5 قتلى بحادثة إطلاق النار في محطة بروكلين في نيويورك، موضحا أن أحد المصابين بإطلاق النار في محطة بروكلين في حالة حرجة.

 

 


أمريكا

نييويورك

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