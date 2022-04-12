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الإسكان: طرح 20 محلاً تجارياً و4 صيدليات و10وحدات إدارية لتوفير الخدمات بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:34 ص
الإسكان: طرح 20 محلاً تجارياً و4 صيدليات و10وحدات إدارية لتوفير الخدمات بالمدن الجديدة المهندس حاتم محمود
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 20 محلاً تجارياً و4 صيدليات و10 وحدات إدارية ومهنية ومخبز بمدن ( الشيخ زايد – بدر – العاشر من رمضان) للبيع بالمزاد العلني، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروح بها المحال والصيدليات والوحدات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.
 
وأوضح المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 29م2 : 57م2 ) بالسوق التجارية بمشروع دار مصر بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى ومركز الحي الثاني عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 15/5/2022.
 
وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً و3 صيدليات  بمساحات تتراوح من (15م2 : 37م2 ) بالحي الخامس بمنطقة القرنفل بالأسواق ( 1 – 4 – 5 )، بجانب طرح مخبز بلدي بمساحة 395م2، بمنطقة " إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة " سكن مصر المرحلة الثانية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022. 
 
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم طرح 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 32م2 : 141م2 ) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

طرح محال تجاريه

هيئة المجتمعات

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