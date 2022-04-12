الأميرة اليابانية ماكو تعمل كمتطوعة فى متحف متروبوليتان بنيويورك

ريهام عبد الله

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأميرة اليابانية السابقة ماكو تعمل الآن متطوعة بدون أجر فى متحف متروبوليتان للفنون فى نيويورك بعد أن تخلت عن ألقابها الملكية، ودفعت تعويضات قدرها 1.3 مليون دولار، لتتزوج حبيبها الجامعى من "العامة".

وتعمل ماكو كومورو، 30 عامًا، فى المجموعة الفنية الآسيوية بالمتحف الأيقونى، مما يساعد فى تكوين معرض للوحات مستوحاة من حياة راهب من القرن الثالث عشر أدخل البوذية فى اليابان.



الأميرة ماكو وزوجها



الأميرة ماكو

ويقع المتحف على بعد 10 دقائق، بالسيارة من الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة التى تشاركها مع زوجها، الذى يعمل كمحامى.

كان الزوجان مخطوبين لمدة ثمانى سنوات قبل عقد زفافهما فى أكتوبر الماضى فى حفل مدنى صغير فى طوكيو.

ونظرًا لأنه لا يُسمح إلا للأعضاء الذكور من العائلة الإمبراطورية اليابانية بالزواج من غير أفراد العائلة المالكة، فإن قرار ماكو بالزواج من أجل الحب يعنى أنها لم تعد تُعتبر أميرة ولن يكون أى أبناء لها فى المستقبل فى خط الخلافة للإمبراطور.

التقت ماكو وكى فى عام 2013 عندما كانا يدرسان فى الجامعة المسيحية الدولية خارج طوكيو، حيث درست الفن والتراث الثقافى، وواصلت العمل كباحثة خاصة فى متحف جامعة طوكيو.