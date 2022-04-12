الأمم المتحدة وأمريكا يجددان التزامهما بحماية المعرضين للخطر بجميع أنحاء العالم

كتبت : هند المغربي

جددت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما المتبادل بحماية الأشخاص المعرضين للخطر وكفالة حلول مستدامة لدعمهم فى جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى وبريان ماكيون نائب وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الإدارية والموارد فى العاصمة واشنطن.

وناقش الجانبان نتائج زيارة المفوض السامي الأخيرة إلى أوكرانيا وأفغانستان، فى إطار استجابة المجتمع الدولى الإنسانية للأزمة فى أوكرانيا والدول المجاورة لمساعدة الأوكرانيين وغيرهم من المواطنين الفارين من الصراع، كما أكد ماكيون وجراندى أهمية إيجاد حلول للاجئين الروهينجا فى بنجلاديش.

ومن جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الأمريكى عن تقديره لجهود المفوضية في أفغانستان وتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى الأفغان المحتاجين، مثمنا دور المفوضية المهم في الاستجابة للأزمة في إثيوبيا.

وسلط الدبلوماسي الأمريكي، الضوء على التزام بلاده بإعادة بناء وتوسيع برنامج قبول اللاجئين الأمريكي والهدف المشترك مع الأمم المتحدة لزيادة إعادة توطين اللاجئين على الصعيد العالمى.