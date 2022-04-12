ارتفاع مثير للجدل للأسعار فى الارجنتين..خبراء:التضخم سيرتفع 60% فى 2022

فاطمة شوقى

تعانى الارجنتين من ارتفاع جديد للأسعار فى الأسواق وفى أسعار التجزئة ، مع متوسط زيادة بنسبة 5.7% فى مارس ، مما أدى إلى حالة من القلق ، خاصة مع توقعات الخبراء بأن التضخم سيرتفع بنسبة 60% فى العام الجارى 2022.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن المحلليين الأرجنتينيين والأجانب توقعوا ارتفاعًا حادًا في أسعار التجزئة ومتوسط ​​زيادة بنسبة 5.7٪ للتضخم في مارس في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وسيصدر المعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء والتعداد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الرسمية لشهر مارس غدا الأربعاء.

كان من الممكن أن يصل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الأرجنتين إلى 5.8٪ في الشهر الثالث من عام 2022 ، وذلك بسبب الزيادات القوية في "المواد الغذائية والمشروبات" وقطاعات أخرى مع انخفاض نسبة حدوثها على المؤشر العام.

قال لوسيو جاراي مينديز ، الخبير الاقتصادي في شركة الاستشارات إيكو جو: "العنصر الأكثر أهمية الذي يحدد جزءًا كبيرًا من مؤشر أسعار المستهلك ،" الأغذية والمشروبات "، سجل ارتفاعًا بنسبة 5.8٪ في شهر مارس فقط.

وأشار إلى أن مارس ، فترة موسمية عالية مع زيادات كبيرة في" التعليم "و" الإسكان "و" النقل والاتصالات ". على الرغم من انخفاض وزن هذه الفئات ، إلا أن الزيادات أعلى بكثير مما شهدناه في الأشهر الأخيرة".

ظلت تقديرات المحللين الذين تمت استشارتهم بين حد أدنى مقداره 4.5٪ وحد أقصى 6.1٪ لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس.

من جانبه ، أوضحت شركة الاستشارات C&T Asesores Economicos أن "الزيادات الموسمية المعتادة في مارس ترافقت مع إلغاء تجميد مختلف الأسعار وآثار الصراع في أوكرانيا".

وأضاف: "بسبب السيناريو الدولي ، سمحت الحكومة بزيادة جديدة للوقود في منتصف الشهر، إلى جانب ارتفاع جديد بنسبة 5٪ تقريبًا في أسعار السيارات".

يتفق المحللون الذين تمت استشارتهم على أنه لا توجد تغييرات كبيرة في اتجاه مؤشر أسعار المستهلكين للأشهر القادمة ويتوقعون تضخمًا لعام 2022 يبلغ حوالي 60٪.

وأوضح جاراي مينديز قائلاً: "بدون أي نقطة ارتكاز نشطة،من إذابة جمركية منظمة وتجميد ، يتحرك الدولار بشكل أسرع وتبدأ الأجور في مناقشة التكافؤ ، فإننا بالكاد سنشهد تباطؤًا مفاجئًا في الأسعار".