إعدام 400 كيلو جرام جبنة بيضاء منتهية الصلاحية خلال حملات تفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وبمشاركة رئاسة مركز ومدينة ههيا ومفتشي الصحة والطب البيطري، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 20 ) صفيحة جبنة بيضاء منتهية الصلاحية ، زنة الصفيحة الواحدة عدد ( 20 ) كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها ( 400 ) كيلوجرام ، وتم تحرير المحضر رقم 4841 لسنة 2022 جنح ههيا ، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك وتم الإعدام الفوري للسلع الغذائية الفاسدة بمعرفة مفتشي الصحة المرافقين للحملة.















