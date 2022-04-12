إصلاح كسر خط مياه نفق الكوبرى السفلى بالمحلة.. "بث مباشر"

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من موقع اصلاح كسر خط مياه بمنطقة نفق الكوبري السفلي بمنطقة السبع بنات بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد الانتهاء من أعمال إصلاحه.



ونجح عمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة تحت إشراف المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة والمحاسب احمد المغاوري سليمان رئيس حى ثان المحلة، في إصلاح الكسر وشفط المياه المتراكمة في النفق وتسيير حركة المرور.



وشهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انفجار ماسورة مياه داخل نفق الكوبري السفلي، مما ترتب عليه غرق المنطقة بالمياه وتعطل حركة المرور لتراكم المياه داخل نفق الكوبري.

انتقل المحاسب احمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وفريق الصيانة بالشركة وتم إصلاح العطل.



كانت غرفة عمليات حى ثان المحلة قد تلقت بلاغا بانفجار ماسورة مياه في نفق الكوبري السفلي بمنطقة السبع بنات، وتم غلق المحابس للسيطرة على الأمر، والدفع بسيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وحي ثان المحلة، وتم إصلاح الكسر بخط المياه وشفط المياه من النفق والشوارع.





